Под Калининградом на территории замка XIII века произошел пожар

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Неэксплуатируемое здание исторического замка Вальдау постройки XIII века горит под Калининградом. Огнем охвачена кровля на площади 750 квадратных метров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В поселке Низовье горит неэксплуатируемое здание замкового комплекса Вальдау. Огонь охватил полностью кровлю здания размером 15 метров на 50 метров. Распространения огня на соседние строения не допущено, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службы регионального управления МЧС России со ссылкой на администрацию Гурьевского района, на территории которого находится замок Вальдау, горящее строение не представляет культурной ценности. В тушении пожара задействованы подразделения четырех пожарно-спасательных частей.

Первое орденское деревянно-земляное укрепление в Вальдау было построено в 1258-1264 годах. В 1457 году старые укрепления были перестроены, после чего замок стал использоваться в качестве летней резиденции великих магистров Тевтонского ордена. В мае 1697 года в замке Вальдау останавливалась основная часть Великого русского посольства во главе с адмиралом Францем Лефортом, в нем побывал царь Петр I. С 1720 года королевским правительством Пруссии замок Вальдау сдавался в аренду.

В 1858 году в замке разместилась сельскохозяйственная школа. В 1860-х годах здание было основательно перестроено, окончательно разобраны башни и крепостные стены.

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 замок Вальдау получил статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2010 году замок Вальдау был передан Русской православной церкви. В западном флигеле функционирует музей.