Гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержали по делу о взяточничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

"Следователем 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Транснефть-Верхняя Волга", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <…> Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказано в сообщении.

По данным сайта компании, "Транснефть-Верхняя Волга" является дочерним предприятием ПАО "Транснефть" (до июня 2016 года - ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"). Основными задачами общества являются прием и транспорт нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам на нефтеперерабатывающие заводы Центральной России и для дальнейших экспортных поставок.

На сайте компании генеральным директором акционерного общества значится Юрий Левин. Источник ТАСС подтвердил, что задержанным является именно он.

По версии следствия, с 2017 по декабрь 2021 года подозреваемый создал в Нижегородской области группу, в состав которой входили подчиненные сотрудники для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом. Согласно разработанной схеме участники группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов.

Противоправные действия подозреваемого выявили в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть". "Суммы всех взяток становят в ходе расследования уголовного дела. "Уже сегодня можно констатировать, что каждая взятка составляла около 1 млн рублей", - сообщили в СК.