В Москве в переходе метро трое неизвестных избили мужчину

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Трое неизвестных избили мужчину в переходе Московского метрополитена. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, инцидент произошел вечером 5 декабря. Трое неизвестных в переходе метро избили мужчину, что послужило причиной драки устанавливается", - сказал собеседник агентства. По его данным, остановить мужчин, которые руками и ногами избивали человека, помогли прохожие и сотрудник подземки.

Ранее в четверг в интернете появилось видео этой драки. На нем видно, как трое бьют упавшего человека, в том числе по лицу.