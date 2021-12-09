Экс-полицейские в Новосибирске получили по семь лет условно за взятки

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Новосибирске приговорил к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафу бывшего начальника отдела участковых УМВД Николая Носкова и его заместителя Романа Тарасова за получение денег от предпринимателя, которому они сообщали информацию о рейдах против несанкционированной торговли. Кроме этого, на счету одного из экс-сотрудников - получение взятки продуктами питания, в частности, лапшой быстрого приготовления "Ролтон", сообщили в четверг СУ СК по региону.

"Приговором суда осужденным назначено наказание в виде семь лет лишения свободы (условно с испытательным сроком четыре года) и штрафа в пятикратном размере взятки с лишением права занимать должности в правоохранительных органах три года. Суд лишил их специальных званий (майора и подполковника)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, Носков и Тарасов в конце июня 2018 года встретились с торговцем фруктами и овощами и предложили ему за ежемесячное вознаграждение от 26 до 50 тыс. рублей сообщать о рейдах по пресечению незаконной торговли. "Таким способом с июля 2018 года по февраль 2019 года сотрудники полиции за совершение заведомо незаконных действий получили от предпринимателя взятку в виде денег на общую сумму 304 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 2018 году Носков получил от другого бизнесмена 84 пачек лапши быстрого приготовления "Ролтон", 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина. Носков был приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей (от назначенного наказания суд освободил мужчину в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности).