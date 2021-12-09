В Саратове возбудили уголовное дело на врача за выдачу подложных сертификатов о вакцинации

ТАСС, 9 декабря. Следователи возбудили уголовное дело о получении взяток бывшим врачом одной из клиник Саратова за выдачу сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции без фактической прививки, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

"В Саратове следователями СК возбуждено уголовное дело о получении бывшим медицинским работником взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации. Следственным отделом по Кировскому району города Саратова следственного управления СК РФ по области в отношении врача одной из поликлиник города возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия")", - сказано в распространенном сообщении.

Врач-терапевт одной из поликлиник Саратова, по версии следствия, получала деньги за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с внесением информации о прививке в единую информационную систему здравоохранения. Фактически вакцинация не проводилась. Такую деятельность медработник вела с 1 января по 1 июля 2021 года, уточняется в сообщении. По данным ведомства, общая сумма полученного ею незаконного вознаграждения составила 120 тыс. рублей.

"Противоправные действия подозреваемой выявлены сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняется в сообщении.