Дело возбудили против жителя Архангельска из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

ТАСС, 9 декабря. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении жителя Архангельска, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте акции "Бессмертный полк", сообщили журналистам в прокуратуре Архангельской области"

"Обвиняемый с целью циничного высмеивания идеи движения "Бессмертный полк" и реабилитации нацизма, используя персональный компьютер, оформил заявку для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" с подписанными вымышленными именами фотографиями семи военных преступников, в том числе главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины возбудили по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси").

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, преступление выявили сотрудники ФСБ. "В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном", - отметили в СК. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы, в настоящее время следователи закончили сбор доказательств, уголовное дело передано в суд.

Ранее в Татарстане, Москве, Приморском крае, Воронежской области и других регионах к уголовной ответственности привлекли ряд граждан за совершение аналогичных преступлений. Суды назначили им штрафы, исправительные работы, а также условные сроки лишения свободы.