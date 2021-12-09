В Нижегородской области убийца ребенка получил тюремный срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 24 годам колонии особого режима мужчину, который весной убил 12-летнюю девочку из поселка Большое Козино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера"), ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего"). <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что 13 мая подсудимый на электричке приехал в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка мужчина напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего убил потерпевшую, нанеся ножевые ранения, и скрылся с места преступления.

Как установили следователи СК, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В ходе предварительного расследования вину в преступлении мужчина признал в полном объеме.