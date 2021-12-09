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Суд арестовал владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера

Он обвиняется в мошенничестве на 2,4 млрд рублей
Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
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Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер
© Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Московский суд Санкт-Петербурга на два месяца отправил под стражу владельца розничной сети "Рив Гош" и совладельца некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Августа Мейера, задержанного накануне. Бизнесмен обвиняется в двух эпизодах мошенничества на 2,4 млрд рублей, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Августа Мейера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сроком до 7 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

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