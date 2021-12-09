В 2021 году средний размер взятки, полученной в Амурской области, увеличился почти вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Средний размер взятки, полученной в Амурской области в 2021 году, составил более 800 тыс. рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Всего в регионе зарегистрировано более 2 тыс. коррупционных преступлений, сообщил в четверг ТАСС прокурор Амурской области Александр Бучман.

"В 2021 году прокуратурой области выявлено более 2 тыс. нарушений, большая часть которых допущена органами местного самоуправления. В 2020 году средний размер взятки составлял 497 тыс. рублей, в 2021 году сумма превысила 828 тыс. рублей", - сказал Бучман.

По данным надзорного ведомства, с начала года к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 700 лиц, по результатам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел коррупционной направленности, в результате прокурорского вмешательства уволено 30 человек, в том числе в связи с утратой доверия.

"Под пристальным вниманием органов прокуратуры находятся не только чиновники, к ответственности привлекаются должностные и юридические лица за незаконную передачу вознаграждения в интересах юридического лица, за нарушения при приеме на работу бывших чиновников. По таким фактам в текущем году к административной ответственности судами области привлечено 35 должностных и юридических лиц", - сказал прокурор.

С начала года правоохранителями выявлено 108 преступлений, из них 32 факта взяточничества. Денежное вознаграждение получали сотрудники правоохранительных органов, руководители государственных и муниципальных учреждений. Максимальный размер взятки, полученный в 2021 году, составил более 3 млн рублей.