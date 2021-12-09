Главу района в Хакасии заподозрили в превышении полномочий при строительстве жилья

ТАСС, 9 декабря. Уголовное дело возбуждено в отношении главы Бейского района Хакасии. Чиновника подозревают в превышении полномочий при реализации средств на строительство жилья, говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по материалам проверки, поступившим из УЭБиПК МВД по Республике Хакасия, в отношении главы Бейского района Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении. В ведомстве не указывают фамилию главы, однако по данным сайта администрации района, с 2019 года муниципалитет возглавляет Иннокентий Стряпков.

По версии следствия, в январе 2021 год район получил субсидию на 5 млн рублей из республиканского бюджета на строительство жилых домов. В мае администрация муниципалитета заключила договоры с подрядной организацией на строительство двух домов в селе Бея стоимостью 1,7 млн и 2,5 млн рублей. Дома должны были быть построены до 30 сентября этого года. Глава района, как считают следователи, желая скрыть невыполнение муниципальных контрактов и освоения средств, подписал акты приемки и справки о стоимости выполненных работ, при этом работы подрядной организацией проведены не были. На основании этих документов строительная организация получила из бюджета более 700 тыс. рублей. Дома при этом не введены в эксплуатацию.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.