В Ялте водитель сбил 95-летнего ветерана

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Ялты Янина Павленко инициирует розыск водителя автомобиля, который сбил 95-летнего ветерана Анатолия Медведя и скрылся с места ДТП. Об этом глава ялтинской администрации сообщила в своем Telegram-канале.

Павленко опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которой автомобиль движется задним ходом и наезжает на пешехода, толкая его багажником. После ДТП водитель продолжает движение. "Уважаемые ялтинцы, выкладываю видео. Если знаете того, кто был за рулем - сообщите в правоохранительные органы. Нельзя оставлять безнаказанным такой низкий поступок. Анатолию Яковлевичу - крепкого здоровья. Всегда готова поддержать и оказать помощь", - написала мэр Ялты.

Она отметила, что пострадавшим оказался почетный житель Ялты, ветеран Великой Отечественной войны. "Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава Богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично. Очень хочется посмотреть этому "герою" или "героине" в глаза. Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное - водитель покинул место происшествия. Не вышел, не извинился, не уточнил состояние", - написала Павленко.