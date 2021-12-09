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Стрельба в школе в Казани

Директору школы в Казани, где произошла стрельба, избрана подписка о невыезде

Свою вину Амина Валеева не признает

ТАСС, 9 декабря. Мера пресечения в виде подписки о невыезде избрана в отношении директора 175-й гимназии в Казани, где 11 мая произошла стрельба и погибли девяти человек, Амины Валеевой по уголовному делу о халатности. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Руслан Нагиев.

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"В отношении Амины Валеевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У нее есть серьезные проблемы со здоровьем - она долгое время была госпитализирована в кардиологическом центре, переболела коронавирусом. Она очень тяжело переживает всю ситуацию [с уголовным делом]", - сказал собеседник агентства.

В отношении Валеевой возбуждено уголовное дело по статье о халатности, вину она не признает.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц.

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РоссияСтрельба в школе в Казани
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