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Военный суд оставил в СИЗО экс-замглавы инженерных войск Алахвердиева по делу о взятке

Защита попросила перевести Руслана Алахвердиева под домашний арест или под залог в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в четверг оставил под стражей бывшего заместителя начальника инженерных войск ВС РФ генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал постановление 235-го Гарнизонного военного суда по мере пресечения Алахвердиеву законным и обоснованным, а также мотивированным и оставил его без изменения", - говорится в решении, которое огласил судья.

Ранее 235-й Гарнизонный военный суд продлил срок ареста фигуранта еще на два месяца - до 28 января 2022 года.

Защита заявляла, что, принимая решение о продлении ареста, суд не учел наличие пожилых родителей у генерал-майора, за которыми нужен уход, а также наличие государственных наград, полученных, в том числе в результате его участия в боевых действиях. В связи с этим адвокаты попросили перевести Алахвердиева под домашний арест или под залог в 500 тыс. рублей.

В отношении Алахвердиева возбуждено дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также о превышении полномочий. Вину фигурант признает только в превышении полномочий.

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