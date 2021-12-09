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Ростовский суд оставил без изменения приговор экс-замминистра энергетики РФ Светлицкого

В прошлом году суд приговорил его к 12 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил без изменений решение суда первой инстанции в отношении бывшего заместителя министра энергетики РФ Станислава Светлицкого, который признан участником хищения почти 8 млрд рублей и был приговорен к 12 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

В октябре Пролетарский суд Ростова-на-Дону вынес приговор Светлицкому и еще пяти фигурантам уголовного дела о крупном хищении.

"Приговор Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 27 октября 2020 года в отношении Светлицкого Станислава Юрьевича, Пузанова Дмитрия Владимировича, Молотилкина Николая Иннокентьевича, Нюшковой Майи Владимировны, Переверзевой Ирины Юрьевны, Юна Виталия Юрьевича в части квалификации содеянного, а также вида и размера назначенного наказания оставлен без изменения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее суд установил, что Светлицкий и Пузанов перевели на счета подконтрольных фирм 1,12 млрд рублей, выделенных кредитными организациями на строительство очистного завода в Ростове-на-Дону. Кроме того, Светлицкий, а также Виталий Юн, Ирина Переверзева, Николай Молотилкин и Майя Нюшкова взяли кредиты в коммерческом банке, заведомо не собираясь выполнять своих обязательств по ним. На протяжении года они перечисляли на счета аффилированных юридических лиц эти денежные средства. В результате было похищено более 6,6 млрд рублей.

Фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере").

Светлицкий занимал пост заместителя министра энергетики РФ с июня 2008 года по ноябрь 2010-го. Ранее он был президентом АО "Евразийский", в собственности которого находятся 74,85% акций АО "Ростовводоканал".

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