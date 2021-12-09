Семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" выплатят по 1 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Семьи погибших в результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" получат от столичного правительства по 1 млн рублей. Об этом сообщается в четверг в постановлении правительства столицы, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших (умерших) в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, в размере 1 млн рублей на каждого погибшего (умершего)", - значится в документе.

Пострадавшие и госпитализированные в результате стрельбы в московском МФЦ "Рязанский" получат по 500 тыс. рублей.

Дети погибшего в результате стрельбы в МФЦ сотрудника будут получать ежемесячные выплаты.

"Государственному бюджетному учреждению города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы" за счет предусмотренных на оплату труда средств обеспечить в качестве меры социальной поддержки ежемесячную выплату на детей работника указанного учреждения, погибшего при исполнении трудовых обязанностей, в результате противоправных действий, совершенных в здании многофункционального центра предоставления государственных услуг района Рязанский 7 декабря 2021 года, производимую до достижения детьми возраста 18 лет, а в случае их обучения по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет", - значится в документе.