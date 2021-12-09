Устроившего стрельбу в столичном МФЦ обвинили по трем статьям УК

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с ходатайством об аресте Сергея Глазова, задержанного за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, в виде заключения под стражу сроком до 7 февраля 2022 года", - сказала собеседница агентства, добавив, что обвиняемый доставлен в суд.

В минувший вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.