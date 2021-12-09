Полиция изъяла более тонны спиртосодержащей продукции в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга изъяла 1,3 тыс. литров спиртосодержащей продукции в ходе операции, сообщили в пресс-группе городского УМВД.

"Сотрудниками екатеринбургской полиции в рамках операции "Алкоголь" проверено около 40 объектов (киоски, павильоны, магазины, кафе) во всех семи районах областного центра. В ходе проверочных мероприятий составлено семь административных протоколов по фактам различных правонарушений, связанных с нелегальной торговлей алкоголем. Полицейские изъяли 1,3 тыс. литров спиртосодержащей продукции, из них 294 литра чистого этилового спирта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, как правило, реализация осуществлялась "из-под полы" в небольших торговых точках. При этом сам товар обычно был припрятан в подсобных помещениях или под прилавками.

В ноябре от отравления метиловым спиртом, который был в суррогатным алкоголе, по последним официальным данным, погибли 24 человека. Координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев, который первым сообщил об отравлениях, уточнял, что их число увеличилось до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц").