Суд арестовал бывшего военнослужащего, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресненский районный суд в четверг арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Глазова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сроком до 7 февраля 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Глазов обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный не планирует обжаловать приговор.

"Глазов заявил, что раскаивается в содеянном и сообщил, что не хочет обжаловать меру пресечения в виде ареста", - сказал он.

В результате устроенной Глазовым стрельбы в МФЦ "Рязанский" 7 декабря были убиты два человека: сотрудник МФЦ и охранник. Пострадали четыре человека - трое взрослых и 10-летняя девочка. Стрелявшего обезвредил работавший в МФЦ сотрудник МВД по вопросам миграции. При задержании мужчина, который имел при себе травматический пистолет "Глок", переделанный под стрельбу боевыми патронами, и нож, оказал сопротивление. Как позже сообщил задержанный членам ОНК, он - бывший сотрудник СВР. Он признал вину в содеянном и заявил, что совершил преступление из-за требования надеть маску на входе в МФЦ.