Уголовное дело возбудили в Орле после растраты коммунальных платежей на 20 млн рублей

ТАСС, 9 декабря. Уголовное дело возбудили в Орле после проверки, выявившей растрату более 20 млн рублей, полученных управляющей компанией в виде платежей за коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям на сумму более 20 млн рублей. В отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Руководитель юридического лица задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, прокуратура провела проверку после обращения жильцов. Установлено, что с июня 2018 года по июнь 2021-го управляющая компания ООО "Жилищный эксплуатационный участок - 29" получала деньги от жильцов многоквартирных домов в Советском районе Орла, среди которых пенсионеры и инвалиды, за потребленные коммунальные услуги. При этом УК не направляла деньги на счета ресурсоснабжающих организаций, а распоряжалась средствами по своему усмотрению.