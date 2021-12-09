Сотрудникам "Газпром газораспределение Краснодар" предъявили обвинение после ЧП с газом

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае предъявили обвинения в нарушении требований безопасности трем сотрудникам геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар" по делу о взрыве газа в гостинице, в результате которого погибли три человека, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Продолжается расследование уголовного дела в связи с хлопком газа на территории гостиницы в Геленджике, в результате которого погибла женщина и двое мужчин, а также получили травмы еще трое человек. В рамках расследования трем сотрудникам геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар" предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть трех лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии следствия, старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных ему слесарей по техническому осмотру состояния распределительного подземного газопровода. Слесари вовремя не выявили, что вблизи газопровода ведутся строительные и земляные работы, в результате которых произошло нарушение изоляции трубопровода, произошла утечка газа в грунт, а затем и образование в грунте блуждающих переменных токов. В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов произошло образование сквозных повреждений и, как следствие, утечка в грунт природного газа и его распространение наружу.

Ранее по факту случившегося также было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, расследование продолжается.

Взрыв газа произошел 13 июля в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса в Геленджике, в результате погибла 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, проходивший мимо по улице 36-летний мужчина, пострадали мужчины 39 и 31 года и 14-летняя девочка, которые проходили мимо места происшествия. Из гостиницы были расселены более 60 человек. Прокуратура региона проводила проверку, следственное управление по Краснодарскому краю СК РФ ранее возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.