Пожар в здании возле замка Вальдау под Калининградом потушен

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании в поселке Низовье Гурьевского городского округа под Калининградом близ средневекового замка Вальдау, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 15:06 пожар полностью ликвидирован <...> Пострадавших нет. Для ликвидации привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20, ПСЧ-1, ПСЧ-4, СПСЧ и СПТ в составе 33 человек и девять единиц техники", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях в четверг в 08:09 местного времени. В неэксплуатируемом кирпичном здании размером 15 на 40 м в три этажа и мансардой сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке. Ранее сообщалось, что пожар произошел в районе средневекового замка Вальдау. Позднее в МЧС уточнили, что угрозы для замка возгорание не представляло, поскольку горевшее строение находится на удалении порядка 500 м от замкового комплекса.