Детского тренера в Мурманске обвинили в развращении воспитанницы в 2013 году

МУРМАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело в отношении детского тренера спортивной школы, которого следователи обвиняют в том, что с 2013 по 2014 год он совершал развратные действия в отношении 13-летней воспитанницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней 2000 г. р. развратные действия", - говорится в сообщении.

В настоящее время 49-летней житель Мурманска задержан, свою вину он отрицает.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста").