На Украине арестовали водителя, ставшего участником ДТП под Черниговом с 13 жертвами

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Новозаводской районный суд Чернигова арестовал на два месяца водителя грузовика, ставшего участником крупного ДТП, в котором погибли 13 человек. Об этом говорится в сообщении МВД страны в четверг.

"Сегодня суд на два месяца арестовал водителя грузовика, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек", - сообщило ведомство.

Рейсовый автобус "Борзна - Чернигов" утром 7 декабря двигался в направлении Чернигова. Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В ДТП погибли 13 человек, в том числе водитель автобуса, еще семь человек были госпитализированы. По факту происшествия открыто уголовное дело.

Водителю грузовика предъявлено обвинение по статье 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый отрицает свою вину. Правительство Украины создало комиссию для расследования обстоятельств ДТП. Ей поручено представить выводы до 31 января 2022 года.