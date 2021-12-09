Студенту, готовившему нападение на вуз в Туле, предъявили обвинение

ТУЛА, 9 декабря. /ТАСС/. Первое заседание по делу жителя Тулы, которого в 2020 году задержали по подозрению в подготовке вооруженного нападения на один из вузов региона с намерением убить двух студентов и преподавателей, состоялось в четверг в Ленинском районном суде. Молодому человеку предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба управления судебного департамента в Тульской области.

"В судебном заседании подсудимому предъявили обвинение, допросили трех потерпевших и четырех свидетелей. Судебное заседание отложено на 23 декабря 2021 года", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к убийству, то есть приискание орудий совершения преступления и иное умышленное создание условий для совершения умышленного причинения смерти двум и более лицам, общеопасным способом, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия").

В пресс-службе со ссылкой на материалы суда отметили, что обвиняемый приобрел огнестрельное оружие, с помощью которого на фоне личных неприязненных отношений намеревался совершить убийство двух студентов и преподавателей одного из высших образовательных учреждений Тулы.

В декабре 2020 года центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях. Он был арестован в рамках расследования уголовного дела.