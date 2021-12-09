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Экс-замглавы управления на транспорте МВД по ЮФО снова оправдан по делу о хищении $1,5 млн

За Адамом Яхутлем признали право на реабилитацию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы снова оправдал экс-заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу Адама Яхутля по делу о мошенничестве на $1,5 млн. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Яхутль Адам Казбекович признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и оправдан в связи с тем, что не установлено событие преступления. За Яхутлем признано право на реабилитацию", - сказала она.

Изначально дело Яхутля поступило в Пресненский суд в конце 2019 года. Однако тогда там сочли, что в деле содержатся противоречия, без устранения которых рассматривать его нельзя, после чего материалы были возвращены в прокуратуру и СК. После этого дело было доработано и снова направлено в суд. В ноябре 2020 Яхутлю был вынесен оправдательный приговор, но его отменила вышестоящая судебная инстанция.

Яхутль обвинялся в том, что получил почти $1,5 млн, обещая вывести отдельных фигурантов из дела о хищении 70 млрд рублей из Мособлбанка. При этом он настаивал на том, что никаких денег не получал.

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