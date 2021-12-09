Экс-начальника отделения УМВД Екатеринбурга приговорили к 10 годам заключения за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего начальника отделения городского УМВД Владимира Нечаева за взятку и покушение на нее. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции Владимира Нечаева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных [статьями УК РФ] "Получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере" и "Покушение на получение взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в 2016-2017 годах Нечаев был начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства. После того, как в одном из предприятий были изъяты документы, руководитель фирмы предложил взятку в 2,5 млн рублей, 1,5 млн из которых получил Нечаев, а остальные деньги получили посредники. После этого проверка в отношении предприятия была завершена, а уголовное дело возбуждено не было.

Также в 2017 году через посредника сотрудник полиции вымогал взятку в размере 2 млн рублей. После передачи первого миллиона рублей, посредник был задержан. Нечаев вину не признал. "Нечаев в течение нескольких лет скрывался от следствия, покинув Екатеринбург, был объявлен в федеральный, а затем в международный розыск. В сентябре 2020 года сотрудниками полиции он был задержан в Москве", - отмечается в сообщении.

Также экс-сотрудник полиции лишен права занимать государственные должности в течение пяти лет, лишен звания "майор полиции", ему назначен штраф в трехкратном размере от суммы взятки.