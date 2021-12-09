Российский военный летчик спас аварийный самолет с десантниками на борту

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Летчик ВКС РФ спас легкий военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, посадив его на необорудованную площадку. Благодаря грамотным действиям командира самолета были спасены 10 десантников и три члена экипажа, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

В ходе учений на аэродроме Кресты в Псковской области самолет военно-транспортной авиации на высоте более 100 м из-за проблем с двигателем перестал набирать высоту и начал терять скорость. На борту находились 10 военнослужащих ВДВ и 3 члена экипажа.

"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха. После получения разрешения командир воздушного судна успешно выполнил аварийную посадку на неподготовленную площадку", - сообщили в военном ведомстве.

Там также уточнили, что никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет также не получил повреждений и после проведения технического осмотра продолжит использоваться по назначению.

За проявленное мужество старший лейтенант Кабаков будет представлен к награде, сообщили в Минобороны.