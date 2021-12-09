СК возбудил дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска

ТАСС, 9 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки и превышении должностных полномочий в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Получение взятки и превышение должностных полномочий")", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в период с мая по июль 2019 года Бушмакин получил 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО "Сибсма" Сергея Долгушина. Деньги он получил за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов. "Кроме того, в 2018 году Бушмакин превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных законом требований", - сообщили в СК.

Сейчас по месту жительства Бушмакина идет обыск, по итогам которого его задержат и предъявят обвинение. Следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.