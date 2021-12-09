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СК возбудил дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска

По информации следователей, Олег Бушмакин получил 150 тыс. рублей от директора АО "Сибсма" Сергея Долгушина за предоставление копий материалов процессуальной проверки, проведенной региональным СК

ТАСС, 9 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о получении взятки и превышении должностных полномочий в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Получение взятки и превышение должностных полномочий")", - отметили в ведомстве.

По версии следствия, в период с мая по июль 2019 года Бушмакин получил 150 тыс. рублей в качестве взятки от директора АО "Сибсма" Сергея Долгушина. Деньги он получил за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов. "Кроме того, в 2018 году Бушмакин превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных законом требований", - сообщили в СК.

Сейчас по месту жительства Бушмакина идет обыск, по итогам которого его задержат и предъявят обвинение. Следствие планирует направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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