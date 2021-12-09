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Ведущего советника департамента Минобороны Александра Лопатина задержали за взяточничество

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Военные следователи задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - рассказал собеседник агентства.

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