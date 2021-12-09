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В Ухте возбудили уголовное дело о подлоге данных ПЦР-тестов

Обвиняемый подделал 63 бланка медицинских заключений о сдаче тестов, он дал признательные показания

СЫКТЫВКАР, 9 декабря. /ТАСС/. Один из руководителей подрядной организации по проведению ПЦР-тестирования на коронавирус в городе Ухта Республики Коми обвиняется в подделке медицинских документов. Он подделал 63 бланка медицинских заключений о сдаче ПЦР-тестов сотрудниками крупного предприятия, сообщила пресс-служба МВД по региону.

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"Дознавателем ОМВД России по городу Ухте возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". Получены признательные показания. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - обязательство о явке", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, установлено, что обвиняемый незаконно изготовил в электронном виде 63 бланка медицинских заключений о сдаче ПЦР-тестов на работников, которые в разные периоды времени с сопроводительными листами по электронной почте направил в адрес компании. ПЦР-тесты требовались сотрудникам для получения пропусков на объекты предприятия и дальнейшего осуществления трудовой деятельности.

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РоссияКомиПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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