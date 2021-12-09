Суд в Липецке приговорил к 13 годам колонии водителя за ДТП с четырьмя погибшими

ТАСС, 9 декабря. Суд в Липецке приговорил к 13 годам лишения свободы водителя автомобиля Kia Rio, который в пьяном состоянии допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями, в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. В пользу потерпевших взыскан моральный и материальный ущерб", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 марта на окраине Липецка столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погибли четыре человека, было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения").

По данным пресс-службы прокуратуры по Липецкой области, 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Kia Rio со скоростью 100-180 км/ч, на мокрой дороге он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Kia Rio и затем с автомобилем Skoda Octavia. "В результате ДТП водитель и трое пассажиров встречного автомобиля Kia Rio от полученных тяжелых повреждений скончались на месте происшествия, пассажиру, находящемуся в автомобиле подсудимого, был причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.