Обвиняемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде направили на экспертизу

ВОЛОГДА, 9 декабря. /ТАСС/. Жительница Вологды, обвиняемая в убийстве девятилетней девочки, направлена на судебно-психиатрическую экспертизу. Исследование займет около месяца, сообщили ТАСС в четверг в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"С начала декабря в отношении обвиняемой проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в экспертном учреждении Москвы. По результатам выводы экспертов будут оценены и принято решение в совокупности с другими доказательствами по делу. Экспертиза займет месяц", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

По информации следствия, девятилетняя девочка ушла из дома днем 16 октября 2021 года и пропала. По версии следствия, обвиняемая в убийстве ребенка 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую, как полагают в СК, убила, после чего скрылась, покинув территорию региона. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Сообщалось, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В ходе допроса подозреваемая дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Женщина была помещена в СИЗО до 18 декабря. По данным объединенной пресс-службы судов области, в ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил ее родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей. Через год женщина пыталась восстановить свои права, представила справку, что психически здорова, но суд критически отнесся к представленным документам и в иске ей отказал.

Семья убитой девочки состояла на учете как неблагополучная, мать злоупотребляла спиртным. В семье спохватились, что девочка пропала, лишь днем 17 октября. Мать думала, что ребенок у бабушки. На момент прихода в квартиру сотрудников полиции женщина была пьяна, поэтому из семьи изъяли старшего ребенка 2007 года рождения. По иску администрации Вологды 9 декабря суд ограничил мать в правах на воспитание сына.