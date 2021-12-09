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В Екатеринбурге пострадали два человека в результате ДТП со скорой помощью

У пострадавших диагностировали ушибы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля и скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в четверг журналистам в отделе пропаганды городского УГИБДД.

"Водитель автомобиля Ford службы скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками по полосе, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Volvo. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Ford: женщина 1998 года рождения и мужчина 1990 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пострадавших доставили в травмпункт, у них диагностированы ушибы.

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