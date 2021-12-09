Ведущего советника департамента Минобороны подозревают в получении взятки в 1,4 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин, отправленный в четверг Басманным судом Москвы под домашний арест, подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн рублей в рамках проведения госконтракта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СК, вторым фигурантом дела является директор департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергей Комасько.

"По данным следствия, в апреле 2021 года у Лопатина и Комасько возник умысел на получение от генерального директора коммерческой организации денежных средств за создание условий для беспрепятственной оплаты изготовленного и поставленного данной организацией в рамках государственного контракта авиационно-технического имущества. 7 декабря 2021 года генеральный директор передал требуемую от него технику и оборудование на общую сумму 1 млн 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.