Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти экс-замминистра энергетики после избиения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти работавшего ранее в сфере энергетики пожилого мужчины, которого избил молодой человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Москве избили бывшего первого заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Мужчина был доставлен в одну из больниц города, где впоследствии умер.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Стрижову А. А. оперативно выяснить все обстоятельства произошедшего, инициировав вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей соответствующего территориального подразделения ведомства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.