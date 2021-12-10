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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у острова Крит

Эпицентр располагался в 154 км от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек

АФИНЫ, 10 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в четверг около греческого острова Крит. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, толчки были зарегистрированы в 19:31 (20:31 мск). Эпицентр располагался в 154 км от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

12 октября около Крита произошло землетрясение магнитудой 6,3. По сведениям газеты "Этнос", сильный подземный толчок вызвал панику среди жителей и ощущался также на Родосе, Карпатосе, Касосе и других островах архипелага Додеканес в Эгейском море. В результате землетрясения обрушилась церковь Святого Николая в деревне Аргилос в области Ласитион (Лассити) на острове Крит.

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