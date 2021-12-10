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Россиянина Кошкина приговорили в США к четырем годам тюрьмы за киберпреступления

По данным Минюста США, он создавал сайты, через которые распространял программы, маскирующие компьютерные вирусы
© REUTERS/Kim Hong-Ji

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Коннектикуте приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

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"Приговорен к 48 месяцам тюрьмы", - сказал представитель суда.

Как ранее сообщало Министерство юстиции США, проживавший ранее в Эстонии 41-летний Олег Кошкин создал ряд сайтов в интернете, через которые распространял программы, маскирующие компьютерные вирусы. Он был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года. Кошкину грозило до 15 лет тюрьмы.

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