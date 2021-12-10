На юго-востоке Москвы после конфликта задержали 15 человек

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. На Краснодонской улице в Москве после конфликта задержаны15 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Краснодонской улице произошел конфликт между группой граждан. В настоящее время 15 человек задержаны и доставлены в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка. Также в полиции уточнили, что дрались два человека, а остальные наблюдали.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что происшествие случилось на свадьбе уроженцев из стран ближнего зарубежья.