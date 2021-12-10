В Якутии ущерб от лесных пожаров в 2021 году превысил 3,7 млрд рублей

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сумма ущерба лесному фонду от природных пожаров в Якутии в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

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"В пожароопасный сезон 2021 года в регионе зарегистрировано 1,7 тыс. лесных пожаров на площади около 8 млн га. Сумма причиненного ущерба превысила 3,7 млрд рублей. Более чем в 1,4 тыс. случаев основной причиной возгораний стали сухие грозы, в 75 случаях причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в шести - неудовлетворительное содержание линий электропередач", - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверок, проведенных в этом году, прокуроры выявили свыше 700 нарушений и приняли около 600 актов реагирования. В пресс-службе уточнили, что проверки свидетельствуют о том, что уполномоченные органы должны принять более эффективные меры для того, чтобы защитить население региона и территории от лесных пожаров в предстоящий пожароопасный период.

"Так, по настоящее время в регионе остается ряд проблемных вопросов, в том числе по погашению задолженности перед лицами, привлеченными к тушению лесных пожаров, по взысканию причиненного лесному фонду РФ ущерба в результате возгораний. Отмечено о необходимости наращивания группировок лесопожарных формирований, обеспечения увеличения нормативной численности работников, полной готовности сил и средств к предстоящему пожароопасному сезону", - добавили в прокуратуре.

Заместитель прокурора республики Александр Трухин поручил уполномоченным органам власти, контроля и надзора, прокурорам принять комплекс необходимых мер, направленных на решение поставленных задач.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом этого года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов.