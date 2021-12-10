Прокуратура Чукотки выявила нарушения законодательства на крупной угольной шахте

ТАСС, 10 декабря. Многочисленные нарушения требований законодательства выявила прокуратура Чукотки в ОАО "Шахта "Угольная". Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лица, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Установлено, что работниками ОАО "Шахта "Угольная" не проверяется исправность действия (срабатывания) реле утечки тока перед началом работы, не вносятся результаты измерений контроля состава рудничной атмосферы. Также проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в отсутствии помещения для глажки белья, гладильного оборудования, инструкции по режиму стирки, дезинфекции и обеспыливания белья и др.", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лица. Ранее, проверкой, проведенной в апреле текущего года в ОАО "Шахта "Угольная" установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, срок устранения которых установлен до 1 февраля следующего года.