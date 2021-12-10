Создатели фильма "Ржавчина" выступили за продолжение его съемок

ТАСС, 10 декабря. Творческий коллектив вестерна "Ржавчина" (Rust), в процессе работы над которым актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, подписали письмо с призывом продолжать съемки фильма. Текст послания размещен в четверг на странице Болдуина в Instagram .

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"Во время съемок "Ржавчины" наш график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям", - говорится в письме. Его авторы уточняют, что их позицию не разделяют несколько человек, которые покинули съемки до несчастного случая.

В письме изложена просьба обратить внимание на более важные вещи. "Описание съемок "Ржавчины" как безалаберной, опасной и эксплуататорской работы ошибочны и отвлекают от самого важного - от памяти о Галине Хатчинс и от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с огнестрельным оружием в киноиндустрии", - написали члены съемочной группы.

Ранее помощник режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл и старший осветитель Серж Светной подали в суд на Болдуина, продюсеров картины и техника по оружию.