Два человека погибли в ДТП на трассе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Автомобиль съехал с трассы и опрокинулся в Приморье. В результате аварии два человека погибли и трое пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла на трассе Михайловка -Турий Рог. 52-летний водитель автомобиля Toyota Touring Hiace двигался со стороны села Хороль в направлении села Камень-Рыболов, не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

"В салоне автомашины находились пять человек, включая водителя. В результате ДТП 41-летняя женщина и 63-летний мужчина получили травмы, от которых скончались на месте происшествия до приезда врачей. Водитель и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы", - сообщила пресс-служба.

Стаж вождения водителя составляет 28 лет. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, назначено проведение ряда исследований, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.