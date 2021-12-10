В Москве начался процесс над обвиняемым в растрате бизнесменом Бойко-Великим

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гособвинение выступило в Черемушкинском суде Москвы с обвинительным заключением в рамках рассмотрения по существу уголовного дела в отношении основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате почти 89 млн рублей, и других фигурантов. Как уточнила ТАСС адвокат бизнесмена Виктория Шонина, вину признал только один фигурант уголовного дела - сын директора банка Константин Кабанов.

"Прокурор уже завершил чтение обвинительного заключения по делу банка Кредит-Экспресс. Все обвиняемые вину свою не признали и с обвинением не согласились, за исключением сына директора банка Аллы Кабановой - Константина Кабанова, у которого немного эпизодов. В обвинительном заключении следствие и прокуратура обвиняют директора банка Аллу Кабанову, являющуюся бенефициаром банка, в организации и руководстве преступной группой и хищении 190 млн рублей банка, - рассказала собеседница агентства. - Моему подзащитному известному предпринимателю и православному общественному деятелю Василию Бойко-Великому и следствие, и прокуратура вменяют участие в группе как рядовому участнику, и обвиняют в хищении 89 млн рублей у банка".

По словам адвоката Шониной, Бойко-Великий последний год перед отзывом у банка лицензии был одним из пяти членов совета директоров этого банка, а компания "Ваш финансовый попечитель", где у него 46% акций (у Кабановой - 17,5%), была участником банка на 10%, то есть по нормам ЦБ РФ он считается владельцем 4,6% долей кредитного учреждения.

Черемушкинский суд в конце лета приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Василия Бойко-Великого и других фигурантов, но из-за болезни Кабановой заседание неоднократно откладывалось. Следующее заседание назначено на 10 декабря.

Бойко-Великого и других фигурантов дела - директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в рамках этого дела) и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву - арестовали 20 июня 2019 года. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. Кассир банка Ципинова (получила четыре года колонии общего режима) заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием.

13 мая этого года Мосгорсуд смягчил меру пресечения Бойко-Великому, переведя его из СИЗО под домашний арест, а 28 июня подсудимым избран запрет определенных действий.

Суть обвинений

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". Согласно фабуле нового обвинения, которое было ужесточено, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества и лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.

Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов, а после оформления кредитов получать денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передавать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центробанком России, утверждает СК. Общий размер растраты при оформлении порядка 15 невозвратных кредитов составляет около 89 млн рублей, из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

По данным СК, в 2013-2018 гг. владелец 10% капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации на общую сумму свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов, всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". По словам защитников предпринимателя, вину по всем эпизодам растраты их подзащитный не признает и настаивает, что инкриминируемые ему деяния связаны с экономической деятельностью банковской организации.