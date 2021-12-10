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На Сахалине ищут двух пропавших в море рыбаков

Для спасательной операции к вылету готовится вертолет Ми-8

ТАСС, 10 декабря. Спасательные службы в Макаровском районе Сахалинской области отправились на поиски двух рыбаков, пропавших накануне в море на лодке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация о том, что днем 9 декабря двое мужчин в Макаровском районе вышли в море на пластиковой лодке и не выходят на связь. В районе поиска организована работа сотрудниками ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам - прим. ТАСС) и ОМВД Макаровского района", - говорится в сообщении.

Для спасательной операции к вылету готовится вертолет Ми-8.

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РоссияСахалинская область
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