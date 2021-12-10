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Частный вертолет совершил аварийную посадку в Бурятии

На борту находился один член экипажа
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Частный вертолет с одним человеком на борту совершил аварийную посадку в Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня в 11:06 по местному времени (06:06 мск) <...> поступило сообщение о том, что сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе населенного пункта Выдрино Кабанского района. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо. На борту находился один член экипажа", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении в Выдрино.

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