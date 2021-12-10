СК завершил следствие по делу об убийстве студентки из США под Нижним Новгородом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела по факту убийства студентки из США в Нижегородской области. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела по обвинению Алексея Попова в совершении изнасилования и убийстве студентки из США. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд", - сказала Петренко.

15 июня 2021 года девушка, стоя на обочине дороги, пыталась остановить машину. Проезжавший мимо Попов предложил подвезти ее. "Он вывез девушку на безлюдный участок местности в районе д. Калинкино Городецкого района Нижегородской области. Там обвиняемый похитил ее имущество на сумму 83 850 рублей, после чего изнасиловал жертву и два раза ударил ее ножом в шею. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия", - сказала Петренко.

Попов содержится под стражей. Для обеспечения заявленного матерью погибшей гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 270 тыс. рублей наложили арест.