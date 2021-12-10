Военнослужащего в Хабаровском крае осудили за сбыт наркотиков и поддельных банкнот

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил к шести годам колонии строгого режима военнослужащего за сбыт наркотиков и поддельных банкнот. Об этом сообщает Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу.

"Приговором Хабаровского гарнизонного военного суда <...> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Военнослужащего войсковой части № 3494 признали виновным по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере", ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и ч. 1 ст. 186 УК РФ "Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации".

Установлено, что с февраля по апрель 2021 года осужденный сбыл поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей на общую сумму 85 тыс. рублей. Помимо этого он сбыл 4,83 г наркотика. Его задержали при попытке сбыть еще одну партию наркотиков.