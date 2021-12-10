Суд направил на принудительное лечение напавшего на врача жителя Красноярска

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Жителя Красноярска, избившего врача-терапевта, суд направил на принудительное лечение. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"В Красноярске суд направил на принудительное лечение местного жителя, который лишил свободы и напал на врача-терапевта <...>. Он признан лицом, совершившим запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы", ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что принудительное лечение будет проводиться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В августе пьяный мужчина закрыл прибывшую на вызов врача-терапевта в своей квартире и избил ее.