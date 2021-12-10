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Частный вертолет Robinson R66 пропал с радаров между Кузбассом и Алтаем

Ранее сообщалось, что аварийный сигнал вертолета был зафиксирован в районе Каракольских озер на Алтае
Вертолет Robinson R66 James from Cheltenham, Gloucestershire/CC BY-SA 2.0 /Wikimedia Commons
Описание
Вертолет Robinson R66
© James from Cheltenham, Gloucestershire/CC BY-SA 2.0 /Wikimedia Commons

ТАСС, 10 декабря. Частный вертолет Robinson R66 пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. Как сообщили ТАСС в авиационных службах, на борту находится один человек.

"Около 09:00 мск на борту частного вертолета Robinson R66 сработал аварийный маяк. Он пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. На борту только пилот", - сказал собеседник агентства.

МЧС уточнило, что сигнал пропавшего вертолета поступил с территории Кемеровской области.

"До нас вертолет не долетел. На территории Таштагольского района Кемеровской области он подает сигнал. Речь идет не о Каракольских озерах на Алтае, а об озере Каракуль в Кемеровской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай по региону.

Вертолет принадлежит ООО "Кустард" и выполнял рейс из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае. На его поиски направлен вертолет МИ-8 Росавиации из Горно-Алтайска.

Теги
Россия
Найдено место падения пропавшего на Алтае вертолета Robinson R66
Пилот погиб, сообщил источник в экстренных службах
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