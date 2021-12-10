Частный вертолет Robinson R66 пропал с радаров между Кузбассом и Алтаем

ТАСС, 10 декабря. Частный вертолет Robinson R66 пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. Как сообщили ТАСС в авиационных службах, на борту находится один человек.

"Около 09:00 мск на борту частного вертолета Robinson R66 сработал аварийный маяк. Он пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. На борту только пилот", - сказал собеседник агентства.

МЧС уточнило, что сигнал пропавшего вертолета поступил с территории Кемеровской области.

"До нас вертолет не долетел. На территории Таштагольского района Кемеровской области он подает сигнал. Речь идет не о Каракольских озерах на Алтае, а об озере Каракуль в Кемеровской области", - сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай по региону.

Вертолет принадлежит ООО "Кустард" и выполнял рейс из Новокузнецка в район Каракольских озер на Алтае. На его поиски направлен вертолет МИ-8 Росавиации из Горно-Алтайска.