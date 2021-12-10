Жителя Архангельска приговорили к 16 годам колонии за покушение на убийство пяти человек

ТАСС, 10 декабря. Исакогорский районный суд Архангельска приговорил к 16 годам лишения свободы местного жителя по делу о покушении на убийство пяти человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

"Приговором суда подсудимому по совокупности преступлений назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли единодушный вердикт о виновности подсудимого и не заслуживающего снисхождения. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Ранее судимый 44-летний мужчина признан виновным по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Установлено, что в марте 2020 года в нетрезвом виде он поджог подушку на почве личной неприязни к своему брату, в квартире которого он находился. Подсудимый покинул дом, оставив в нем спящих родственников, в том числе двух малолетних детей.

В результате пожара сгорело имущество семьи, сами они успели спастись, но получили ожоги. Приговор в законную силу не вступил.